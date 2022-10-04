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    Bloomberg: Венгрия договорилась об отсрочке платежа за российский газ

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    Венгрия заключила соглашение с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ на сумму 1,9 млрд евро. Об этом 4 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным источников агентства, без учета отсрочки Венгрия должна заплатить за газ 4 млрд евро в период 2022–2023 годов. Согласно отсрочке, в первый год Будапешт заплатит 20% от суммы, в последующие два года — по 40%.

    31 августа Венгрия и «Газпром» подписали договор о поставке дополнительных 5,8 млн куб. м газа в день. Соглашение действует с 1 сентября.

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