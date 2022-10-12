В Белом доме подтвердили, что Байден не намерен встречаться с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 12 октября сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она (цитата по РИА Новости).



При этом Байден считает, что Россия должна принять «серьезное предложение» США по обмену заключенными либо предоставить собственное для проведения переговоров.

