    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, зап

    765мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.76eur62.59

    В Белом доме подтвердили, что Байден не намерен встречаться с Путиным

    3106

    Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 12 октября сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    При этом Байден считает, что Россия должна принять «серьезное предложение» США по обмену заключенными либо предоставить собственное для проведения переговоров.

    Ранее Байден сам заявил, что никаких встреч с Путиным не планирует. Также он назвал российского лидера «рациональным игроком, который значительно просчитался».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close