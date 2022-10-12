В Белом доме подтвердили, что Байден не намерен встречаться с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 12 октября сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она (цитата по РИА Новости).
При этом Байден считает, что Россия должна принять «серьезное предложение» США по обмену заключенными либо предоставить собственное для проведения переговоров.
Ранее Байден сам заявил, что никаких встреч с Путиным не планирует. Также он назвал российского лидера «рациональным игроком, который значительно просчитался».