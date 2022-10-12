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    Байден назвал Путина «рациональным игроком», который «просчитался»

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    Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Возможную встречу на саммите G20 он считает бессмысленной. Об этом он заявил в интервью CNN, опубликованном 11 октября.

    Российского лидера Байден назвал «рациональным игроком», а его цели на Украине — «нелепыми».

    «Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — сказал Байден.

    «Я думаю, он предполагал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матери-России в Киеве, <...> и я думаю, что он просто совершенно просчитался», — добавил Байден.

    На вопрос о том, применит ли Путин ядерное оружие на Украине, Байден ответит, что не ожидает этого. Тем не менее власти США обсуждают возможность такого развития событий. Но о том, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Байден говорить отказался.

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