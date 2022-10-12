Отданный под застройку участок Муринского парка освобождают от забора

Участок Муринского парка в Петербурге, где ранее планировалось построить вторую очередь спорткомплекса «Нова Арена», убирают забор. Об этом 12 октября сообщают защитники зеленой зоны. За сохранность территории они боролись в течение нескольких лет.
«Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка! Застройщик «Анна Нова» возводил этот забор гораздо расторопнее, чем ликвидирует. Лишь одинокий рабочий с понедельника отдирает профлист и деревянные балки. Однако лёд тронулся!» — говорится в опубликованном посте группы «За сохранение Муринского парка» в соцсети «ВКонтакте».
Участок площадью 1,8 га исключили из состава зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) еще в 2010 году. Этот статус защищал территорию от застройки. На экономическом форуме в 2018 году власти Петербурга подписали соглашение с компанией «Анна Нова» о реализации инвестпроекта.
В течение четырех лет горожане боролись за возвращение участка в состав парка. Раскритиковали проект застройки на общественных слушаниях, устраивали акции и пикеты.
Горожане в суде успешно оспорили решение чиновников перевести участок под застройку. А затем суд по иску петербуржцев признал незаконным и выданное разрешение на строительство.
В 2021 году Заксобрание вернуло статус ЗНОП участку, однако Смольный не спешил расторгать договор с застройщиком.