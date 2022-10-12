Отданный под застройку участок Муринского парка освобождают от забора

Участок Муринского парка в Петербурге, где ранее планировалось построить вторую очередь спорткомплекса «Нова Арена», убирают забор. Об этом 12 октября сообщают защитники зеленой зоны. За сохранность территории они боролись в течение нескольких лет.



«Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка! Застройщик «Анна Нова» возводил этот забор гораздо расторопнее, чем ликвидирует. Лишь одинокий рабочий с понедельника отдирает профлист и деревянные балки. Однако лёд тронулся!» — говорится в опубликованном посте группы «За сохранение Муринского парка» в соцсети «ВКонтакте».

