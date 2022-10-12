«Никогда не говори "никогда"». В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Владимиром Путиным.



«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "Никогда не говори никогда"», – сказал он 12 октября журналистам (цитата по РИА Новости).



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган могут обсудить посредничество Турции в переговорах по Украине на встрече в Астане. По его словам, Москва готова выслушивать любые предложения, все зависит от того, будет ли результат.

