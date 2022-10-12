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    Боевые действия на Украине

    «Никогда не говори "никогда"». В Кремле высказались о переговорах с Украиной

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    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал решение украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Владимиром Путиным.

    «Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: "Никогда не говори никогда"», – сказал он 12 октября журналистам (цитата по РИА Новости).

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган могут обсудить посредничество Турции в переговорах по Украине на встрече в Астане. По его словам, Москва готова выслушивать любые предложения, все зависит от того, будет ли результат.

    30 сентября Зеленский объявил о том, что Украина не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, и даже подписал специальный указ об этом.

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