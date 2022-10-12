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    Пугачева обнималась с Земфирой в Тель-Авиве. А ведь когда-то Земфира говорила, что Пугачевой для нее не существует

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    Актриса Рената Литвинова опубликовала в своих социальных сетях фото и видео с Аллой Пугачевой, которая пришла на концерт Земфиры в Тель-Авиве 11 октября. Позже она показала совместное фото двух певиц, подписав: «Две звезды. После концерта».

    Певицы также немного пообщались, в чем призналась на своей странице «ВКонтакте» сама Земфира.

    «Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.

    При этом еще несколько лет назад Земфира критически отзывалась о Пугачевой.

    «Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа "Арлекино" или "Айсберг"», — говорила Земфира в одном из интервью.

    Ранее стало известно, что Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми и переехала жить в Израиль. Свой знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь певица выставила на продажу.

    Алла Пугачева — народная артистка СССР (награда выше, чем звание народной артистки РСФСР), звание ей было присвоено в 1991 году.

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