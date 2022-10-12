Пугачева обнималась с Земфирой в Тель-Авиве. А ведь когда-то Земфира говорила, что Пугачевой для нее не существует

Актриса Рената Литвинова опубликовала в своих социальных сетях фото и видео с Аллой Пугачевой, которая пришла на концерт Земфиры в Тель-Авиве 11 октября. Позже она показала совместное фото двух певиц, подписав: «Две звезды. После концерта».
Певицы также немного пообщались, в чем призналась на своей странице «ВКонтакте» сама Земфира.
«Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.
При этом еще несколько лет назад Земфира критически отзывалась о Пугачевой.
«Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа "Арлекино" или "Айсберг"», — говорила Земфира в одном из интервью.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми и переехала жить в Израиль. Свой знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь певица выставила на продажу.
Алла Пугачева — народная артистка СССР (награда выше, чем звание народной артистки РСФСР), звание ей было присвоено в 1991 году.