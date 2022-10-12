Пугачева обнималась с Земфирой в Тель-Авиве. А ведь когда-то Земфира говорила, что Пугачевой для нее не существует

Актриса Рената Литвинова опубликовала в своих социальных сетях фото и видео с Аллой Пугачевой, которая пришла на концерт Земфиры в Тель-Авиве 11 октября. Позже она показала совместное фото двух певиц, подписав: «Две звезды. После концерта».

Певицы также немного пообщались, в чем призналась на своей странице «ВКонтакте» сама Земфира.

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.