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    Мобилизация

    На Урале мобилизованный умер от передозировки наркотиками, его товарищу повезло

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    Мобилизованный из Снежинска в учебном центре в Свердловской области умер от передозировки наркотиками, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. От боевой подготовки 27-летний мужчина отдыхал с земляком и запрещённым, которое якобы привезли из дома.

    По словам депутата, курирующего ситуацию с мобилизованными на Урале, двое мужчин из Снежинска съездили домой и, предположительно, вернулись в учебный центр уже с наркотиками. Употребляли вместе, один выжил, второй не проснулся.

    «По заключениям врачей, там передозировка наркотиками», — приводит слова Иванова РИА Новости. Как мобилизованные провезли запрещённые в часть, будут разбираться. Депутат предположил, что досматривали вернувшихся не слишком старательно.

    О смерти 27-летнего жителя Снежинска в учебном центре Елани накануне сообщали 74.RU, не называя дату случившегося. В этот же день в Еланском учебном гарнизоне скончался ещё один мобилизованный. Это четвёртый случай в регионе.

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