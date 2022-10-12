На Урале мобилизованный умер от передозировки наркотиками, его товарищу повезло

Мобилизованный из Снежинска в учебном центре в Свердловской области умер от передозировки наркотиками, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. От боевой подготовки 27-летний мужчина отдыхал с земляком и запрещённым, которое якобы привезли из дома.



По словам депутата, курирующего ситуацию с мобилизованными на Урале, двое мужчин из Снежинска съездили домой и, предположительно, вернулись в учебный центр уже с наркотиками. Употребляли вместе, один выжил, второй не проснулся.

