МВД растянуло противоугонную «Паутину» по всей России, кроме недавно присоединенных территорий

Система «Паутина», предназначенная для розыска похищенных автомобилей и машин, скрывшихся с места ДТП, запущена во всех регионах России, кроме присоединенных недавно ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 12 октября в кулуарах международной выставки «Дорога 2022» в Казани ТАСС рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов.
По словам Габдурахманова, заключительный объект системы ввели в эксплуатацию 30 сентября. «И сейчас во всех субъектах России «Паутина» работает, за исключением четырех субъектов РФ, которые вошли в состав страны недавно», — сказал он.
Система «Паутина» позволяет распознавать госномера, отслеживать передвижение автомобиля по заданным параметрам и анализировать данные в автоматическом режиме. Ранее сообщалось, что она также позволит правоохранителям получать доступ к фотографиям машин, попавшим в «корзину», к примеру, из-за нераспознанных номеров или снятия авто с учета, и даже отбракованные кадры можно будет поднять из архива.
В Петербурге «Паутину» начали тестировать еще в 2017 году. Весной 2021 года ее запустили в Центральном федеральном округе.