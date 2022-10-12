МВД растянуло противоугонную «Паутину» по всей России, кроме недавно присоединенных территорий

Система «Паутина», предназначенная для розыска похищенных автомобилей и машин, скрывшихся с места ДТП, запущена во всех регионах России, кроме присоединенных недавно ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 12 октября в кулуарах международной выставки «Дорога 2022» в Казани ТАСС рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов.



По словам Габдурахманова, заключительный объект системы ввели в эксплуатацию 30 сентября. «И сейчас во всех субъектах России «Паутина» работает, за исключением четырех субъектов РФ, которые вошли в состав страны недавно», — сказал он.