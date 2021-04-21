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МВД будет ловить угнанные автомобили в «Паутину». Система поможет и в обжаловании «писем счастья»

МВД РФ разворачивает единую систему розыска автомобилей «Паутина»

Министерство внутренних дел РФ запустило систему «Паутина», которая позволяет отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП машины, на территории Центрального федерального округа. Этот же софт планируют использовать в системе электронного обжалования штрафов ГИБДД.

Как сообщает 21 апреля «Коммерсантъ», МВД перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД в ЦФО на программное обеспечение «Паутина», которое используется для предупреждения и раскрытия хищений транспорта, а также розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП. К примеру, полицейские из Воронежской области с помощью «Паутины» смогут отследить путь машины до границ Тверской области. Правоохранителям также стали доступны не только фото автомобиля в момент нарушения ПДД, но и попавшие в «корзину», например, из-за нераспознанных номеров или если автомобиль снят с учета. Программа не позволит стереть снимки из системы, и даже отбракованные кадры можно будет поднять из архива.

Помимо этого, компоненты «Паутины» в будущем станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг, рассказали изданию в ведомстве. Соответствующие поправки к КоАП РФ вступят в силу с 1 сентября 2021 года, и сейчас ведется работа над постановлением правительства с описанием процедуры. С сентября документ о штрафе в виде PDF-файла в мобильном приложении станет юридически значимым документом, и срок обжалования будет отсчитываться с момента его получения. Заявления об обжаловании будут поступать с портала в «Паутину», а оттуда распределяться в ЦАФАП для обработки.

В 2008 году, когда на российских дорогах появились первые камеры, региональные ЦАФАП, которые оформляли штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, пользовались разным софтом, и чтобы отследить машину, выехавшую за пределы региона, ГИБДД приходилось обращаться к коллегам из соседних регионов. В 2012–2017 годах в Москве и Подмосковье внедрили единое ПО для ЦАФАП, и за пять лет его использования ежегодное число угонов сократилось с 8,7 тысячи до 1,6 тысячи, рассказали «Ъ» в ЦОДД. В 2017 году «Паутину» начали тестировать и в Петербурге. А в 2019 году московские власти заявили, что планируют распространить ее на весь Центральный округ.

По данным «Ъ», к декабрю к «Паутине» подключатся несколько десятков других регионов России, о чем говорится в подписанном приказе МВД о запуске системы в эксплуатацию.

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