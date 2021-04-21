МВД будет ловить угнанные автомобили в «Паутину». Система поможет и в обжаловании «писем счастья»

Министерство внутренних дел РФ запустило систему «Паутина», которая позволяет отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП машины, на территории Центрального федерального округа. Этот же софт планируют использовать в системе электронного обжалования штрафов ГИБДД.

Как сообщает 21 апреля «Коммерсантъ», МВД перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД в ЦФО на программное обеспечение «Паутина», которое используется для предупреждения и раскрытия хищений транспорта, а также розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП. К примеру, полицейские из Воронежской области с помощью «Паутины» смогут отследить путь машины до границ Тверской области. Правоохранителям также стали доступны не только фото автомобиля в момент нарушения ПДД, но и попавшие в «корзину», например, из-за нераспознанных номеров или если автомобиль снят с учета. Программа не позволит стереть снимки из системы, и даже отбракованные кадры можно будет поднять из архива.

Помимо этого, компоненты «Паутины» в будущем станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг, рассказали изданию в ведомстве. Соответствующие поправки к КоАП РФ вступят в силу с 1 сентября 2021 года, и сейчас ведется работа над постановлением правительства с описанием процедуры. С сентября документ о штрафе в виде PDF-файла в мобильном приложении станет юридически значимым документом, и срок обжалования будет отсчитываться с момента его получения. Заявления об обжаловании будут поступать с портала в «Паутину», а оттуда распределяться в ЦАФАП для обработки. В 2008 году, когда на российских дорогах появились первые камеры, региональные ЦАФАП, которые оформляли штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, пользовались разным софтом, и чтобы отследить машину, выехавшую за пределы региона, ГИБДД приходилось обращаться к коллегам из соседних регионов. В 2012–2017 годах в Москве и Подмосковье внедрили единое ПО для ЦАФАП, и за пять лет его использования ежегодное число угонов сократилось с 8,7 тысячи до 1,6 тысячи, рассказали «Ъ» в ЦОДД. В 2017 году «Паутину» начали тестировать и в Петербурге. А в 2019 году московские власти заявили, что планируют распространить ее на весь Центральный округ.