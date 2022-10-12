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    Подарок Путину развезли по детским домам Петербурга. Понадобилось шесть грузовиков

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    Фруктовые пирамиды, которые подарил на юбилей президенту РФ Владимиру Путину лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, развезли по детским домам Петербурга. Об этом 12 октября сообщило Управление делами президента РФ и рассказали журналисты кремлевского пула РИА Новости.

    Фото: RIA_Kremlinpool
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    Горы арбузов и дынь, стоящих на «ковре» из фруктов, образовались у Константиновского дворца 7 октября. Рахмон привез их с собой на неформальную встречу руководителей государств — участников СНГ, которая состоялась в Северной столице.

    Чтобы развезти дары по детским домам, понадобилось шесть грузовиков.

    Напомним, что еще один подарок на 70-летие Путина был от президента Белоруссии Александра Лукашенко — сертификат на трактор BELARUS-1523.3.

    Фото: RIA_Kremlinpool

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