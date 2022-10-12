Подарок Путину развезли по детским домам Петербурга. Понадобилось шесть грузовиков

Фруктовые пирамиды, которые подарил на юбилей президенту РФ Владимиру Путину лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, развезли по детским домам Петербурга. Об этом 12 октября сообщило Управление делами президента РФ и рассказали журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Горы арбузов и дынь, стоящих на «ковре» из фруктов, образовались у Константиновского дворца 7 октября. Рахмон привез их с собой на неформальную встречу руководителей государств — участников СНГ, которая состоялась в Северной столице.
Чтобы развезти дары по детским домам, понадобилось шесть грузовиков.
Напомним, что еще один подарок на 70-летие Путина был от президента Белоруссии Александра Лукашенко — сертификат на трактор BELARUS-1523.3.