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    Две машины остановили на юге Петербурга сотрудники ГИБДД и раскрыли кражу многометровой «змеи»

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    «Паровозик» из «Лады Гранты» и «Фольксвагена Поло» остановили сотрудники ГИБДД во Фрунзенском районе. Их дотошность успокоила сердца в «Ростелекоме».

    Странную процессию дорожная полиция засекла 3 октября около 6 утра у дома 55 по проспекту Славы, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Документы у водителей были в порядке, но сотрудники решили проверить содержимое их багажников. И нашли в них скрученный кабель. Длиной в общей сложности в 655 метров.

    После этого водителей доставили в отдел. Там один из них рассказал, что гулял по парку Интернационалистов и увидел моток проводов у открытого люка. Решил, мол, чего зря добру пропадать. Позвал товарища, так как кабель точно бы не поместился в его багажнике, и увез его домой.

    Как выяснили сотрудники полиции, провода вовсе не были бесхозными. Об их краже с участка в парке в районе дома 40/1 по проспекту Славы сообщили в «Ростелекоме». Ущерб оценивается в сумму 120 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». «Хозяйственного» уроженца одной из бывших республик ограничили подпиской о невыезде.

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