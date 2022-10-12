Две машины остановили на юге Петербурга сотрудники ГИБДД и раскрыли кражу многометровой «змеи»

Странную процессию дорожная полиция засекла 3 октября около 6 утра у дома 55 по проспекту Славы, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Документы у водителей были в порядке, но сотрудники решили проверить содержимое их багажников. И нашли в них скрученный кабель. Длиной в общей сложности в 655 метров.

«Паровозик» из «Лады Гранты» и «Фольксвагена Поло» остановили сотрудники ГИБДД во Фрунзенском районе. Их дотошность успокоила сердца в «Ростелекоме».

После этого водителей доставили в отдел. Там один из них рассказал, что гулял по парку Интернационалистов и увидел моток проводов у открытого люка. Решил, мол, чего зря добру пропадать. Позвал товарища, так как кабель точно бы не поместился в его багажнике, и увез его домой.

Как выяснили сотрудники полиции, провода вовсе не были бесхозными. Об их краже с участка в парке в районе дома 40/1 по проспекту Славы сообщили в «Ростелекоме». Ущерб оценивается в сумму 120 тысяч рублей.



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