Смольный отказался раскрыть, сколько денег потратит на нужды мобилизованных в Петербурге

Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников отказался раскрыть, сколько средств из резервного фонда пойдет на финансирование нужд мобилизованных. Чиновник 12 октября заявил, что пока информация носит закрытый характер, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Вопрос про размер трат чиновнику задали депутаты Заксобрания во время осенней корректировки бюджета Петербурга на 2022 год, в рамках которой к 27,5 млрд рублей в резервном фонде города добавятся еще 15 млрд.

