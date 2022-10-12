    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    1 м/с, южн

    765мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    Мобилизация

    Смольный отказался раскрыть, сколько денег потратит на нужды мобилизованных в Петербурге

    3343
    12 комментариев

    Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников отказался раскрыть, сколько средств из резервного фонда пойдет на финансирование нужд мобилизованных. Чиновник 12 октября заявил, что пока информация носит закрытый характер, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Вопрос про размер трат чиновнику задали депутаты Заксобрания во время осенней корректировки бюджета Петербурга на 2022 год, в рамках которой к 27,5 млрд рублей в резервном фонде города добавятся еще 15 млрд.

    «Конкретной цифры назвать вам не могу. И на самом деле по этому вопросу очень много обращений поступает. Я прошу к этому вопросу отнестись с пониманием», — сказал он, добавив, что «обнародование натуральных показателей пока носит закрытый характер» и «может негативным образом отразиться на эффективности тех решений, которые принимаются».

    Ранее депутаты поддержали обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой разрешить тратить средства резервного фонда на закупку товаров для мобилизованных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close