Смольный отказался раскрыть, сколько денег потратит на нужды мобилизованных в Петербурге

Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников отказался раскрыть, сколько средств из резервного фонда пойдет на финансирование нужд мобилизованных. Чиновник 12 октября заявил, что пока информация носит закрытый характер, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Вопрос про размер трат чиновнику задали депутаты Заксобрания во время осенней корректировки бюджета Петербурга на 2022 год, в рамках которой к 27,5 млрд рублей в резервном фонде города добавятся еще 15 млрд.
«Конкретной цифры назвать вам не могу. И на самом деле по этому вопросу очень много обращений поступает. Я прошу к этому вопросу отнестись с пониманием», — сказал он, добавив, что «обнародование натуральных показателей пока носит закрытый характер» и «может негативным образом отразиться на эффективности тех решений, которые принимаются».
Ранее депутаты поддержали обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой разрешить тратить средства резервного фонда на закупку товаров для мобилизованных.