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    Женщину в Петербурге суд признал «метким стрелком». Приговор был мягким

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    Суд Выборгского района вынес приговор женщине, обвиняемой в стрельбе по людям из окна.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 12 октября, в суде было озвучено, что 21 января 2021 года Анастасия Пикина выпивала с друзьями в квартире дома по проспекту Художников. В какой-то момент она взяла охолощенное оружие и бравады ради решила попугать людей на остановке. Очередь из оружия действительно их напугала, и они позвонили в полицию.

    «Фонтанка» писала, что в квартире нашли еще трёх нетрезвых мужчин и две учебные гранаты.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Судом женщине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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