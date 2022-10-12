Женщину в Петербурге суд признал «метким стрелком». Приговор был мягким

Суд Выборгского района вынес приговор женщине, обвиняемой в стрельбе по людям из окна.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 12 октября, в суде было озвучено, что 21 января 2021 года Анастасия Пикина выпивала с друзьями в квартире дома по проспекту Художников. В какой-то момент она взяла охолощенное оружие и бравады ради решила попугать людей на остановке. Очередь из оружия действительно их напугала, и они позвонили в полицию.
«Фонтанка» писала, что в квартире нашли еще трёх нетрезвых мужчин и две учебные гранаты.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Судом женщине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.