На севере Петербурга из окна стреляли по остановке. В квартире стрелка нашли две гранаты

На улице Художников трое мужчин решили «взбодрить» пассажиров на остановке общественного транспорта стрельбой. Потом их бодрили наряды полиции и Росгвардии.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 22 января, накануне в обед поступила информация о том, что из окна квартиры дома 27/1 по проспекту Художников гражданин произвел несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта.
По данным издания, стрельба велась из окна 4-го этажа. В квартире наряд нашел троих в алкогольном опьянении.
В квартире на Художников сотрудники полиции обнаружили два предмета, похожие на гранаты, а также травматическое и пневматическое оружие и 2 гранаты.
Специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это учебные гранаты РГД-5 и Ф-1, не представляющие опасности.