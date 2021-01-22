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На севере Петербурга из окна стреляли по остановке. В квартире стрелка нашли две гранаты

На улице Художников трое мужчин решили «взбодрить» пассажиров на остановке общественного транспорта стрельбой. Потом их бодрили наряды полиции и Росгвардии.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 22 января, накануне в обед поступила информация о том, что из окна квартиры дома 27/1 по проспекту Художников гражданин произвел несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта.

По данным издания, стрельба велась из окна 4-го этажа. В квартире наряд нашел троих в алкогольном опьянении.

В квартире на Художников сотрудники полиции обнаружили два предмета, похожие на гранаты, а также травматическое и пневматическое оружие и 2 гранаты.

Специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это учебные гранаты РГД-5 и Ф-1, не представляющие опасности.

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Комментарии (5)

DimDimych
Проспект Художников, не улица.
Маэстро
И откуда приехали эти идиоты?
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