На севере Петербурга из окна стреляли по остановке. В квартире стрелка нашли две гранаты

На улице Художников трое мужчин решили «взбодрить» пассажиров на остановке общественного транспорта стрельбой. Потом их бодрили наряды полиции и Росгвардии.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 22 января, накануне в обед поступила информация о том, что из окна квартиры дома 27/1 по проспекту Художников гражданин произвел несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта.



По данным издания, стрельба велась из окна 4-го этажа. В квартире наряд нашел троих в алкогольном опьянении.

