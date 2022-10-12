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    Впервые в истории астероид подвинули, столкнув его с космоаппаратом. Так тренируются спасать Землю

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    Беспилотный космический аппарат миссии DART смог изменить орбиту астероида Диморф после столкновения с ним. Человечеству впервые удалось изменить движение небесного объекта, отчитывается 11 октября NASA.

    Путь Диморфа вокруг своего «родительского» астероида Дидим сократился на 32 минуты — теперь он составляет 11 часов и 23 минуты. Чтобы эксперимент сочли успешным, хватило бы и 73 секунд — этот показатель превзошли боле чем в 25 раз. Ни Диморф, ни Дидим на самом деле не опасны для Земли, но такие эксперименты помогают понять, сможет ли NASA защитить планету, если это потребуется.

    Фото: NASA/ESA/STScI/Hubble
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    «Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовым ко всему, что предъявляет нам вселенная. Это переломный момент для защиты планеты и всего человечества», — заявил глава NASA Билл Нельсон.

    Специалисты изучают, насколько эффективен импульс при столкновении аппарата с астероидом на скорости 22 530 километров в час. Для этого требуется больше данных о свойствах небесного тела и «выбросе» астероидной породы, которая отправилась в космос после удара.

    Как писала «Фонтанка», стоимость нынешней миссии оценивается в 330 миллионов долларов. В 2027 году в рамках миссии Гера Европейского космического агентства Диморф и Дидим планируют изучить подробнее.

    Фото: NASA/ESA/STScI/Hubble

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