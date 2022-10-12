Впервые в истории астероид подвинули, столкнув его с космоаппаратом. Так тренируются спасать Землю

Путь Диморфа вокруг своего «родительского» астероида Дидим сократился на 32 минуты — теперь он составляет 11 часов и 23 минуты. Чтобы эксперимент сочли успешным, хватило бы и 73 секунд — этот показатель превзошли боле чем в 25 раз. Ни Диморф, ни Дидим на самом деле не опасны для Земли, но такие эксперименты помогают понять, сможет ли NASA защитить планету, если это потребуется.

«Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовым ко всему, что предъявляет нам вселенная. Это переломный момент для защиты планеты и всего человечества», — заявил глава NASA Билл Нельсон.



Специалисты изучают, насколько эффективен импульс при столкновении аппарата с астероидом на скорости 22 530 километров в час. Для этого требуется больше данных о свойствах небесного тела и «выбросе» астероидной породы, которая отправилась в космос после удара.



Как писала «Фонтанка», стоимость нынешней миссии оценивается в 330 миллионов долларов. В 2027 году в рамках миссии Гера Европейского космического агентства Диморф и Дидим планируют изучить подробнее.

