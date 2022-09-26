Брюсу Уиллису — приготовиться: вот-вот впервые в истории космический аппарат врежется в астероид. Все ради орбиты

В ночь на 27 сентября пользователи интернета могут стать свидетелями уникального события в прямом эфире. Беспилотный космический аппарат миссии DART врежется в астероид, и ученые поймут: сможет ли человечество поменять траекторию движения небесного тела, если понадобится защитить от него Землю.

Место столкновения в космосе, по данным журнала Nature, находится в 11 миллионах километров от нашей планеты. Астероид носит имя Диморф, его диаметр порядка 160 метров. Ученые объясняют: это как если бы гольф-кар врезался в пирамиду Хеопса. Ну а синефилы вспоминают фильм 1998 года «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли.



Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале Nasa, столкновение ждут в 02:14 по Московскому времени (по данным CNN), однако предваряющая трансляция идет весь вечер.



Фото: скриншот трансляции NASA/YouTube Поделиться Поделиться





Камера, снимки с которой будут отправляться за Землю со скоростью одного кадра в секунду, установлена на аппарате DART. Она будет наведена на Диморф и на другой астероид покрупнее, Дидим. Аппарат будет приближаться к цели и снимать до самого столкновения с поверхностью.

Еще одна точка съемки — итальянский зонд LICIACube, он будет пролетать немного позади DART и пройдет Диморф через три минуты после удара. Если пейзаж не закроет пыль, то ученые увидят, что осталось от беспилотника после удара. В Риме, в случае успеха, обещают показать самые красивые картинки в течение суток после события. Кроме того, издалека за событием будут наблюдать и другие телескопы.



Ученые пока не знают, оставит ли DART кратер на астероиде — практика показывает, что камни могут преподносить сюрпризы. Например, когда несколько лет назад аппарат NASA OSIRIS-Rex после двухлетнего изучения другого астероида, Бенну, попробовал взять пробы грунта, оказалось, что это галька, которая стала высыпаться из аппарата обратно.

Получилось ли у DART поменять траекторию Диморфа, ученые поймут 1–2 октября, а то и раньше — зависит от того, насколько быстро рассеется пыль. А вот приглядеться поближе выйдет только в 2027 году, когда этот же астероид посетит Гера, миссия Европейского космического агентства.



Диморф и Дидим сами по себе Земле не угрожают, и не станут опасными после проведения теста.



Стоимость нынешней миссии оценивается в 330 миллионов долларов.

