Коронация Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая

Коронация нового монарха Великобритании Карла III назначена на 6 мая. Ее проведет в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский.



При организации коронации учтут давние традиции, она будет зрелищной и «отразит роль монарха в наши дни», сообщает 11 октября пресс-служба королевской резиденции. Вместе с Карлом будет коронована королева-консорт Камилла.

Ранее СМИ сообщили, что коронация может состояться 3 июня, но в Букингемском дворце это опровергли.