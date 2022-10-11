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    Коронация Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая

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    3 комментария

    Коронация нового монарха Великобритании Карла III назначена на 6 мая. Ее проведет в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский.

    При организации коронации учтут давние традиции, она будет зрелищной и «отразит роль монарха в наши дни», сообщает 11 октября пресс-служба королевской резиденции. Вместе с Карлом будет коронована королева-консорт Камилла.

    Ранее СМИ сообщили, что коронация может состояться 3 июня, но в Букингемском дворце это опровергли.

    Карл III будет коронован спустя почти 70 лет после коронации его матери, покойной Елизаветы II. К этому моменту ему исполнится 74 года — он станет самым старым коронованным в британской истории монархом. Церемонию еще не проводили, однако на престол Карл уже взошел.

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    Комментарии 3

    ӦВВӦ11 Окт 2022 в 22:53
    Дожил бы..
    +1−0
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