Коронация Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая

Коронация нового монарха Великобритании Карла III назначена на 6 мая. Ее проведет в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский.
При организации коронации учтут давние традиции, она будет зрелищной и «отразит роль монарха в наши дни», сообщает 11 октября пресс-служба королевской резиденции. Вместе с Карлом будет коронована королева-консорт Камилла.
Ранее СМИ сообщили, что коронация может состояться 3 июня, но в Букингемском дворце это опровергли.
Карл III будет коронован спустя почти 70 лет после коронации его матери, покойной Елизаветы II. К этому моменту ему исполнится 74 года — он станет самым старым коронованным в британской истории монархом. Церемонию еще не проводили, однако на престол Карл уже взошел.