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    «Чистая спекуляция». В Букингемском дворце опровергли информацию о дате коронации Карла III

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    Дату коронации короля Великобритании Карла III пока ещё не утвердили, а сообщения о том, что она пройдёт в июне следующего года, — «чистая спекуляция». Об этом сообщает газета Evening Standard, которая ссылается на Букингемский дворец.

    Ожидается, что церемонию посетят мировые лидеры из различных уголков планеты. Официального объявления даты её проведения пока не было.

    Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Карл III будет коронован 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Издание утверждало, что, несмотря на дискуссии вокруг значимой даты, вероятнее всего, это будет первая суббота лета 2023 года.

    Карл III будет коронован спустя почти 70 лет после коронации его матери, умершей Елизаветы II. На престол новый король уже взошел, однако пока церемонию не проводили. К июню следующего года монарху исполнится 74 года. Он станет самым старым коронованным в британской истории.

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