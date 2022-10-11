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    Лидеры стран G7 заявили, что поддерживают стремление Украины к миру и продолжат ей помогать

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    Страны G7 «поддерживают готовность Украины к справедливому миру», а также продолжат оказывать ей всяческую помощь. Об этом говорится в заявлении их лидеров, опубликованном 11 октября.

    Мир, по их представлениям, должен заключаться в том числе в уважении суверенитета, предусмотренного уставом ООН, и обеспечении восстановления Украины. Представители США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании предлагают подумать, можно ли сделать последнее с помощью российских средств.

    «Мы будем продолжать предоставлять финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и будем твердо стоять на стороне Украины, сколько потребуется. Мы стремимся поддерживать Украину в подготовке к зиме», — говорится в заявлении.

    России лидеры стран «семерки» пообещали новые санкции — как против физических, так и против юридических лиц.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил G7 поддержать инициативу о размещении на украинско-белорусской границе международных наблюдателей для контроля за безопасностью.

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