Лидеры стран G7 заявили, что поддерживают стремление Украины к миру и продолжат ей помогать

Страны G7 «поддерживают готовность Украины к справедливому миру», а также продолжат оказывать ей всяческую помощь. Об этом говорится в заявлении их лидеров, опубликованном 11 октября.

Мир, по их представлениям, должен заключаться в том числе в уважении суверенитета, предусмотренного уставом ООН, и обеспечении восстановления Украины. Представители США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании предлагают подумать, можно ли сделать последнее с помощью российских средств.

