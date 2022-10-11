Зеленский: Мы не планируем военных мероприятий против Минска и предлагаем разместить на белорусской границе международных наблюдателей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разместить на украинско-белорусской границе международных наблюдателей для контроля за безопасностью, передаёт 11 октября РИА Новости.
«Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами», — цитирует политика РИА.
Он попросил G7 поддержать инициативу.
Также украинский лидер подчеркнул, что Киев не собирается вести военные действия против Минска.
«Украина не планировала, не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности», — сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным развернуть совместную региональную группировку войск, её формирование уже идёт.