Зеленский: Мы не планируем военных мероприятий против Минска и предлагаем разместить на белорусской границе международных наблюдателей

«Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами», — цитирует политика РИА.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разместить на украинско-белорусской границе международных наблюдателей для контроля за безопасностью, передаёт 11 октября РИА Новости .

Также украинский лидер подчеркнул, что Киев не собирается вести военные действия против Минска.



«Украина не планировала, не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности», — сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7.



10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным развернуть совместную региональную группировку войск, её формирование уже идёт.

