Обстрелы в Белгородской области продолжаются, чёрный дым идёт от цистерн сельхозпредприятия

Обстрелы в Белгородской области 11 октября продолжаются, теперь удары наносят по Белгородскому району. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — пишет он в своём телеграм-канале.
По его словам, представители экстренных служб прибыли на место.
До этого он рассказал об обстреле города Шебекино. Там загорелась подстанция и более двух тысяч жителей лишились электричества.