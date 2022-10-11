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    Обстрелы в Белгородской области продолжаются, чёрный дым идёт от цистерн сельхозпредприятия

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    Обстрелы в Белгородской области 11 октября продолжаются, теперь удары наносят по Белгородскому району. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — пишет он в своём телеграм-канале.

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    По его словам, представители экстренных служб прибыли на место.

    До этого он рассказал об обстреле города Шебекино. Там загорелась подстанция и более двух тысяч жителей лишились электричества.

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