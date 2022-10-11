    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, южн

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.31eur60.8

    Боевые действия на Украине

    Столб огня и дыма на подстанции после обстрела показывает белгородский губернатор

    4806
    обсудить

    О новом обстреле города Шебекино в Белгородской области сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков 11 октября. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

    Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
    ПоделитьсяПоделиться

    Под удар попала подстанция в Шебекино, снаряды повредили трансформатор. Электроэнергии лишились более двух тысяч жителей.

    «На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

    Белгородскую область обстреливают регулярно, в городе Шебекино 10 октября погиб человек.

    Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close