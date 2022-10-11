Столб огня и дыма на подстанции после обстрела показывает белгородский губернатор

О новом обстреле города Шебекино в Белгородской области сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков 11 октября. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.
Под удар попала подстанция в Шебекино, снаряды повредили трансформатор. Электроэнергии лишились более двух тысяч жителей.
«На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Белгородскую область обстреливают регулярно, в городе Шебекино 10 октября погиб человек.