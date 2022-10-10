При обстреле города в Белгородской области погибли люди

В Белгородской области 10 октября под обстрел попали два населённых пункта. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. Более серьёзные последствия ударов — в городе Шебекино.



«Есть погибшие — женщина, 74 года, с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным, повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.



В селе Конопляновка в Валуйском городском округе раненых нет.

