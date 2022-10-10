    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    766мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98

    Боевые действия на Украине

    При обстреле города в Белгородской области погибли люди

    3775
    1 комментарий

    В Белгородской области 10 октября под обстрел попали два населённых пункта. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. Более серьёзные последствия ударов — в городе Шебекино.

    «Есть погибшие — женщина, 74 года, с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным, повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.

    В селе Конопляновка в Валуйском городском округе раненых нет.

    «Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», — рассказывает губернатор.

    Утром в Белгородской области слышали взрывы. В оперативном штабе региона успокоили, что причина — уничтожением боеприпасов на полигоне.

    Белгородскую область обстреливают регулярно. 7 октября там пострадал мирный житель, 3 октября женщина погибла.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close