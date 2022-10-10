При обстреле города в Белгородской области погибли люди

В Белгородской области 10 октября под обстрел попали два населённых пункта. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. Более серьёзные последствия ударов — в городе Шебекино.
«Есть погибшие — женщина, 74 года, с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным, повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте», — пишет Гладков в своём телеграм-канале.
В селе Конопляновка в Валуйском городском округе раненых нет.
«Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», — рассказывает губернатор.
Утром в Белгородской области слышали взрывы. В оперативном штабе региона успокоили, что причина — уничтожением боеприпасов на полигоне.
Белгородскую область обстреливают регулярно. 7 октября там пострадал мирный житель, 3 октября женщина погибла.