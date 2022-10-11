Президент ОАЭ пришёл на встречу к Путину в неожиданной обуви

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян появился на встрече с Владимиром Путиным в необычной обуви — на нём были чёрные кроссовки и носки Nike. Об этом 11 октября сообщают журналисты кремлёвского пула РИА Новости.



В телеграм-канале пула отметили, что глава ОАЭ прилетел в Петербург на самолете, а из аэропорта в Стрельну его привёз Aurus.

