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    Президент ОАЭ пришёл на встречу к Путину в неожиданной обуви

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    Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян появился на встрече с Владимиром Путиным в необычной обуви — на нём были чёрные кроссовки и носки Nike. Об этом 11 октября сообщают журналисты кремлёвского пула РИА Новости.

    В телеграм-канале пула отметили, что глава ОАЭ прилетел в Петербург на самолете, а из аэропорта в Стрельну его привёз Aurus.

    Фото: RIA KREMLIN POOL
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    Президенты обсудили ситуацию на Украине, затронули темы безопасности Запорожской атомной электростанции и направленности действий ОПЕК+.

    Фото: RIA KREMLIN POOL

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