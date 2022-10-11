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    В Петербурге прошла встреча Путина и президента ОАЭ

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    Главы России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимир Путин и Мухаммед бен Заидом Аль Нахайян встретились в Санкт-Петербурге в формате один на один, передает 11 октября ТАСС.

    По словам Путина, отношения России и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе и в мире и «развиваются очень успешно». Он привел в пример рост товарооборота, который в 2021 году составил 65 %, а в 2022 году — 17 %.

    Политики обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Президент России, по информации ТАСС, заявил, что знает об обеспокоенности президента ОАЭ и благодарит его за посреднические усилия, которые помогают решить «ряд довольно чувствительных гуманитарных вопросов».

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