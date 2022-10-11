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    Мобилизация

    Песков: У нас нет позиции по поводу запрета мужчинам выезжать за границу

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    У российской власти нет позиции относительно идеи не выпускать мужчин из России при частичной мобилизации. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Нет информации о том, чтобы это рассматривалось, как и предложение по реестру уехавших лиц.

    «В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», — цитирует его ТАСС.

    Частичная мобилизация в РФ началась по указу президента Путина 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тысяч резервистов. К 4 октября, по его словам, 200 тысяч уже прибыли в армию.

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