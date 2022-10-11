В Петербурге беженцам с Украины и ЛДНР теперь должны выдавать бесплатные лекарства

Прибывшие в Петербург жители Украины, ЛНР и ДНР получили право на льготные лекарства и медицинские изделия в случае обращения в районные поликлиники. Как стало известно «Фонтанке», соответствующий документ Комздрав подписал 11 октября (есть в распоряжении редакции).



Сотрудник поликлиники должен оформить электронную заявку в Единой государственной информационной системе (РЕГИЗ) на включение гражданина или лица без гражданства в регистр отдельных категорий граждан. К заявке необходимо прикрепить копии документа, удостоверяющего личность, документов, подтверждающих право гражданина находиться на территории РФ, а также факт и дату пересечения границы Украины, документа, содержащего сведения о месте жительства гражданина в Санкт-Петербурге, выписки из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (форма № 027/у) и полиса ОМС (при его наличии).