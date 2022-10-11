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    В Петербурге беженцам с Украины и ЛДНР теперь должны выдавать бесплатные лекарства

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    Прибывшие в Петербург жители Украины, ЛНР и ДНР получили право на льготные лекарства и медицинские изделия в случае обращения в районные поликлиники. Как стало известно «Фонтанке», соответствующий документ Комздрав подписал 11 октября (есть в распоряжении редакции).

    Сотрудник поликлиники должен оформить электронную заявку в Единой государственной информационной системе (РЕГИЗ) на включение гражданина или лица без гражданства в регистр отдельных категорий граждан. К заявке необходимо прикрепить копии документа, удостоверяющего личность, документов, подтверждающих право гражданина находиться на территории РФ, а также факт и дату пересечения границы Украины, документа, содержащего сведения о месте жительства гражданина в Санкт-Петербурге, выписки из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (форма № 027/у) и полиса ОМС (при его наличии).

    Заявку могут отклонить в том случае, если обратившийся предоставил о себе неполные или недостоверные сведения. Отказ от обеспечения бесплатными лекарствами человек может получить также, если он не имеет на них права.

    О том, что Комздрав подготовил проект этого распоряжения, стало известно в конце сентября.

    Кроме беженцев из Украины и ЛДНР, право на бесплатные лекарства по федеральной льготе имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий на территориях других государств, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и чернобыльцы. Список определен постановлением правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

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