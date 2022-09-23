Федеральную льготу на бесплатные лекарства распространят на прибывших в Петербург из ЛДНР и Украины

Жители Донбасса и Украины, эвакуированные в Россию в начале СВО и поселившиеся в Петербурге, будут иметь право на получение бесплатных медикаментов и медизделий для амбулаторного лечения. Комитет по здравоохранению подготовил проект распоряжения о порядке, по которому это будет происходить.



Прибывшие в Петербург граждане ЛНР, ДНР, Украины, а также лица без гражданства для получения необходимых лекарств должны обратиться в поликлинику, специалист которой в течение 5 дней со дня обращения оформит электронную заявку в единой государственной информационной системе (РЕГИЗ). Заявитель должен при этом предъявить копии документов, которые прикрепляются к электронной заявке.

