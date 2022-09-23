Федеральную льготу на бесплатные лекарства распространят на прибывших в Петербург из ЛДНР и Украины

Жители Донбасса и Украины, эвакуированные в Россию в начале СВО и поселившиеся в Петербурге, будут иметь право на получение бесплатных медикаментов и медизделий для амбулаторного лечения. Комитет по здравоохранению подготовил проект распоряжения о порядке, по которому это будет происходить.
Прибывшие в Петербург граждане ЛНР, ДНР, Украины, а также лица без гражданства для получения необходимых лекарств должны обратиться в поликлинику, специалист которой в течение 5 дней со дня обращения оформит электронную заявку в единой государственной информационной системе (РЕГИЗ). Заявитель должен при этом предъявить копии документов, которые прикрепляются к электронной заявке.
Документы: копия документа, удостоверяющего личность; страницы документа, в котором стоят отметки, подтверждающие факт и дату пересечения государственной границы Украины с территориями третьих стран; миграционная карта; проездные документы и посадочные талоны на транспорт, выехавший с территории Украины после 18 февраля 2022 года; документ, содержащий сведения о месте жительства в Петербурге; выписка из медицинской карты амбулаторного/стационарного больного (форма
Заявку могут отклонить, если нет документа, подтверждающего личность, и документа, подтверждающего факт и дату пересечения границы Украины. Отказ от обеспечения бесплатными лекарствами человек может получить также, если он не имеет на них права.
Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», в России право на бесплатные лекарства имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий на территориях других государств, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, чернобыльцы.