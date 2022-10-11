Юный турист попал в больницу, покатавшись на ступеньках эскалатора в метро Петербурга

Скорую вызвали на станцию метро «Сенная площадь» к плачущему мальчику. Вопреки требованиям не сидеть на ступенях, ребенку разрешили «отдохнуть».
Пятилетний ребенок в Петербург приехал с родителями за несколько дней до ЧП, стало известно «Фонтанке». В петербургском метрополитене мальчик получил ушибленную рану ноги, когда ехал на эскалаторе сидя. Ему зажало ногу.
«К травмированию привела невнимательность родителей и нарушение Правил пользования метрополитеном», — уточнили в ГУПе.
Пострадавшего увезли в больницу. Медики зафиксировали у него повреждение ногтевой пластины большого пальца правой ноги.
Проводится проверка.