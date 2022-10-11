Петербуржец заплатит миллион за домашний ад для пасынка. Искать деньги будет из колонии

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор за воспитательные пытки 13-летнего школьника. Запиравшему мальчика отчиму теперь самому предстоит жизнь в несвободе.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 октября, виновным в истязании и незаконном лишении свободы признан Илья Чудаков. В ежовых рукавицах он держал пасынка, жившего с ним и матерью в Малой Охте.
В ходе процесса установлено, что в конце мая — начале июня прошлого года мальчика запирали в комнате, лишали еды, выставляли ночью на незастеклённый балкон, спать в квартире ему приходилось на полу. «Фонтанка» писала, что мужчина мог таким образом мотивировать подростка к учебным достижениям. В качестве педагогических приёмов отчим использовал кулаки, пинки, провод и непосильные физические упражнения.
«Нанёс не менее 20 ударов кулаками в область лица, живота, рёбер, спины, не менее 15 ударов руками в область лица, не менее 10 ударов ногами в живот, ребра, спину, не менее 10 ударов кабелем сетевого удлинителя с корпусом в область ног, спины, ягодиц и рук», — описываются в материалах будни подростка.
Суд согласился с мнением гособвинителя прокуратуры Красногвардейского района и приговорил Чудакова к 4 годам в колонии общего режима, сообщает надзорное ведомство. Решения подсудимый ждал под домашним арестом в Копорье.
В пресс-службе судов уточнили, что фигуранту предстоит возместить моральный вред, причинённый пасынку. В пользу мальчика с Чудакова взыскали 1 миллион рублей.