Петербуржец заплатит миллион за домашний ад для пасынка. Искать деньги будет из колонии

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор за воспитательные пытки 13-летнего школьника. Запиравшему мальчика отчиму теперь самому предстоит жизнь в несвободе.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 октября, виновным в истязании и незаконном лишении свободы признан Илья Чудаков. В ежовых рукавицах он держал пасынка, жившего с ним и матерью в Малой Охте.



В ходе процесса установлено, что в конце мая — начале июня прошлого года мальчика запирали в комнате, лишали еды, выставляли ночью на незастеклённый балкон, спать в квартире ему приходилось на полу. «Фонтанка» писала, что мужчина мог таким образом мотивировать подростка к учебным достижениям. В качестве педагогических приёмов отчим использовал кулаки, пинки, провод и непосильные физические упражнения.

