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    Тысячи мальков сига переселили в Финский залив. У них важная миссия

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    КЗС / telegram

    Несколько тысяч мальков сига, выращенных в деревне под Псковом, переселились в новый дом. Выпущенные на территории судопропускного сооружения С-2, они будут жить в Финском заливе, тем самым улучшая его состояние.

    «В рамках компенсационных мероприятий по восполнению ущерба водным биоресурсам от деятельности различных предприятий Санкт-Петербурга и ЛО 10 октября 2022 года состоялся выпуск 3733 мальков сига», — сообщили 11 октября в официальном Telegram-канале дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.

    Рыбок выращивали в специальных прудах на естественных кормах, чтобы они смогли лучше прижиться в новых условиях. В путешествии до места выпуска их сопровождал специалист-рыбовод.

    «Судопропускное сооружение С-2 КЗС в качестве точки выпуска подобрано специалистами на основании научных исследований и многолетних наблюдений, с учётом хорошей экологии, благоприятных условий приживаемости и дальнейшего размножения молоди в акватории», — добавили в пресс-службе.

    Выпуски мальков на регулярной основе помогают не только сохранить, но и восстановить водное биоразнообразие. Кроме того, они улучшают состояние Невской губы и Финского залива.

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