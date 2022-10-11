Тысячи мальков сига переселили в Финский залив. У них важная миссия

КЗС / telegram
Несколько тысяч мальков сига, выращенных в деревне под Псковом, переселились в новый дом. Выпущенные на территории судопропускного сооружения С-2, они будут жить в Финском заливе, тем самым улучшая его состояние.
«В рамках компенсационных мероприятий по восполнению ущерба водным биоресурсам от деятельности различных предприятий Санкт-Петербурга и ЛО 10 октября 2022 года состоялся выпуск 3733 мальков сига», — сообщили 11 октября в официальном Telegram-канале дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.
Рыбок выращивали в специальных прудах на естественных кормах, чтобы они смогли лучше прижиться в новых условиях. В путешествии до места выпуска их сопровождал специалист-рыбовод.
«Судопропускное сооружение С-2 КЗС в качестве точки выпуска подобрано специалистами на основании научных исследований и многолетних наблюдений, с учётом хорошей экологии, благоприятных условий приживаемости и дальнейшего размножения молоди в акватории», — добавили в пресс-службе.
Выпуски мальков на регулярной основе помогают не только сохранить, но и восстановить водное биоразнообразие. Кроме того, они улучшают состояние Невской губы и Финского залива.