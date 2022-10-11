Тысячи мальков сига переселили в Финский залив. У них важная миссия

Несколько тысяч мальков сига, выращенных в деревне под Псковом, переселились в новый дом. Выпущенные на территории судопропускного сооружения С-2, они будут жить в Финском заливе, тем самым улучшая его состояние.



«В рамках компенсационных мероприятий по восполнению ущерба водным биоресурсам от деятельности различных предприятий Санкт-Петербурга и ЛО 10 октября 2022 года состоялся выпуск 3733 мальков сига», — сообщили 11 октября в официальном Telegram-канале дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.