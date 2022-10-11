Женщину-паука задержали после кражи кольца и продуктов на юге Петербурга

Меньше чем за сутки сотрудники полиции Кировского района нашли изобретательную подозреваемую в краже из коммунальной квартиры.
24-летнюю местную жительницу задержали накануне около семи вечера на Севастопольской улице, стало известно «Фонтанке» 11 октября.
По версии следствия, 8 октября она забралась по металлической решетке на второй этаж и через окно проникла в коммунальную квартиру. Там из комнаты, которую снимает гражданка Узбекистана, она якобы прихватила деньги, золотое кольцо и продукты. Всего на 70 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее женщина, несмотря на свой молодой возраст, несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за грабежи.