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    Женщину-паука задержали после кражи кольца и продуктов на юге Петербурга

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    Меньше чем за сутки сотрудники полиции Кировского района нашли изобретательную подозреваемую в краже из коммунальной квартиры.

    24-летнюю местную жительницу задержали накануне около семи вечера на Севастопольской улице, стало известно «Фонтанке» 11 октября.

    По версии следствия, 8 октября она забралась по металлической решетке на второй этаж и через окно проникла в коммунальную квартиру. Там из комнаты, которую снимает гражданка Узбекистана, она якобы прихватила деньги, золотое кольцо и продукты. Всего на 70 тысяч рублей.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Ранее женщина, несмотря на свой молодой возраст, несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за грабежи.

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