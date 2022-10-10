Женщину-паука ищут после кражи на юге Петербурга

Жительница Кировского района Петербурга заявила о краже из квартиры и указала на воровку-скалолаза.
В МВД снимающая квартиру 45-летняя гражданка Узбекистана обратилась около одиннадцати вечера 8 октября, стало известно «Фонтанке» 10 октября. Она, по предварительной информации, сообщила, что женщина забралась по металлической решетке на второй этаж и посетила одну из комнат расположенной там коммунальной квартиры. Злоумышленница забрала из помещения деньги, золотое кольцо и не побрезговала даже продуктами.
Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
«Женщина-паук» была одета в черную куртку, белые спортивные штаны, а за спиной у нее был рюкзак.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».