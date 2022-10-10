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    Женщину-паука ищут после кражи на юге Петербурга

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    Жительница Кировского района Петербурга заявила о краже из квартиры и указала на воровку-скалолаза.

    В МВД снимающая квартиру 45-летняя гражданка Узбекистана обратилась около одиннадцати вечера 8 октября, стало известно «Фонтанке» 10 октября. Она, по предварительной информации, сообщила, что женщина забралась по металлической решетке на второй этаж и посетила одну из комнат расположенной там коммунальной квартиры. Злоумышленница забрала из помещения деньги, золотое кольцо и не побрезговала даже продуктами.

    Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

    «Женщина-паук» была одета в черную куртку, белые спортивные штаны, а за спиной у нее был рюкзак.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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