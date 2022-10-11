Россия предупредила Вашингтон об опасности неконтролируемой эскалации

России из-за вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины придется идти на контрмеры. Об этом 11 октября заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — сказал он.



По словам Рябкова, прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. «Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — добавил он.