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    «Ъ»: Производители продуктов попросили ослабить требования по сроку годности

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    Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» попросила Минпромторг порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Об этом 11 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.


    «Руспродсоюз» просит установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров от года и выше, а для товаров до года — в 50%. В настоящее время торговые сети, по данным ассоциации, требуют в среднем 60–65% остаточного срока годности. Однако средний срок продажи товара длительного хранения в рознице составляет около 50 дней.

    В ассоциации уточнили, что речь идет о сокращении лишних требований, а не о падении качества продуктов.

    В «Роспродсоюзе» считают, что из-за жестких требований торговых сетей поставщики иногда не могут выполнить заказ в полной мере и получают штраф за недопоставку, а также вынуждены утилизировать продукцию, которая не подходит по остаточному сроку годности, но сохраняет свои потребительские свойства.

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