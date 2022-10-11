«Ъ»: Производители продуктов попросили ослабить требования по сроку годности

Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» попросила Минпромторг порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Об этом 11 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации.





«Руспродсоюз» просит установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров от года и выше, а для товаров до года — в 50%. В настоящее время торговые сети, по данным ассоциации, требуют в среднем 60–65% остаточного срока годности. Однако средний срок продажи товара длительного хранения в рознице составляет около 50 дней.