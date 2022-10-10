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    Швеция заявила о конфиденциальности данных о взрывах на «Северных потоках», России их не предоставят

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    Результаты предварительного расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» конфиденциальны, и Россия не получит к ним доступ. Об этом 10 октября заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bloomberg.

    Андерссон отметила, что таковы законы страны в отношении любого предварительного расследования. Хоть взрывы и не считаются атакой на страну, но они произошли в экономической зоне Швеции.

    «Газпром», отметила премьер-министр, просил допустить их к расследованию. Швеция сейчас готовит ответ на письмо с этой просьбой.

    Швеция по вопросу «Северных потоков» координирует действия с Данией и Германией.

    Ранее страна сообщила, что основной версией о мотивах взрыва считается саботаж.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. ФСБ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

    © Фонтанка.Ру

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