Швеция заявила о конфиденциальности данных о взрывах на «Северных потоках», России их не предоставят

Результаты предварительного расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» конфиденциальны, и Россия не получит к ним доступ. Об этом 10 октября заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bloomberg.

Андерссон отметила, что таковы законы страны в отношении любого предварительного расследования. Хоть взрывы и не считаются атакой на страну, но они произошли в экономической зоне Швеции.