Финская таможня: Экспорт в Россию в августе сократился на 70%

Экспорт товаров из Финляндии в Россию в августе 2022 года сократился на 70,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 81,7 млн евро. Такие данные 10 октября опубликовала финская таможенная служба. Она впервые обнародовала информацию о товарообороте между двумя странами.

Как следует из таможенной статистики, в структуре экспорта из Финляндии в Россию в минус провалились почти все категории товаров. Особенно сильно упал экспорт целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них - на 99%, до 600 тыс. евро. На 92% сократились поставки транспортного оборудования - до 1,6 млн евро.

Более чем на 80% упал экспорт минеральных продуктов, включая нефтепродукты, а также продукции химической промышленности, резины, пластмассы и изделий из них. Из Финляндии в Россию доставили одежды и обуви на сумму 1 млн евро, что на 75% меньше, чем в прошлом году. Экспорт оптических и медицинских инструментов и аппаратов сократился на 73%, до 2,3 млн евро. Единственной позицией, по которой экспорт в Россию вырос, причем на 50% год к году, стал медный штейн. В августе ввезли на 21,7 млн евро. Это своего рода медный «полуфабрикат» - смесь сульфида меди и сульфида железа, из которой извлекается медь. Ранее власти обнулили импортную пошлину на медный штейн и титановый шлак для обеспечения российских металлургов стратегическим сырьем.