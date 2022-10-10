РСА: После изменения тарифов средняя премия по ОСАГО выросла на 10%

За первые две недели после расширения тарифного коридора для ОСАГО в России на 10% выросла средняя премия по автогражданке. При этом в большинстве регионов ее размер поменялся несущественно, а в некоторых даже уменьшился.



По данным за неделю с 26 сентября по 2 октября, средняя премия по ОСАГО в России составила 7683 рубля. Это на 10% выше аналогичного показателя за неделю до расширения тарифных коридоров ОСАГО (тогда было 6985 рублей), сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков. В 64 регионах страны средняя премия выросла в пределах 15%, при этом в 28 из них ее рост не превысил 10%. В трех она, напротив, стала меньше: в Республике Саха — на 7%, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 5% и в Ханты-Мансийском автономном округе — на 4%.