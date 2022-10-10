РСА: После изменения тарифов средняя премия по ОСАГО выросла на 10%

За первые две недели после расширения тарифного коридора для ОСАГО в России на 10% выросла средняя премия по автогражданке. При этом в большинстве регионов ее размер поменялся несущественно, а в некоторых даже уменьшился.
По данным за неделю с 26 сентября по 2 октября, средняя премия по ОСАГО в России составила 7683 рубля. Это на 10% выше аналогичного показателя за неделю до расширения тарифных коридоров ОСАГО (тогда было 6985 рублей), сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков. В 64 регионах страны средняя премия выросла в пределах 15%, при этом в 28 из них ее рост не превысил 10%. В трех она, напротив, стала меньше: в Республике Саха — на 7%, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 5% и в Ханты-Мансийском автономном округе — на 4%.
В пяти крупнейших по количеству автовладельцев регионах рост средней премии варьировался от 9% до 15%. Больше всего она подросла в Подмосковье (на 15% — с 8868 до 10 247 рублей) и Петербурге (на 14% — с 9213 до 10 462 рублей). В Москве рост составил 9% (с 11 012 до 12 054 рублей). На 10% она выросла в Краснодарском крае и Республике Башкортостан.
«Рост цен в справочниках, которыми сейчас пользуются страховщики при расчете выплат по ОСАГО, составил около 30% по сравнению с началом лета. Это привело к ощутимому росту средней выплаты по обязательной «автогражданке»: уже в июле она составила более 80 тысяч рублей. Согласно данным Банка России, в целом инфляция по стране сейчас составляет 14–15%, и не секрет, что инфляция на автомобильные запчасти существенно выше. В этих условиях такой относительно скромный рост средней цены на полисы ОСАГО — всего на 10% в среднем по РФ — является следствием высокой конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов», — отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Напомним, что с 13 сентября тарифный коридор ОСАГО для большинства автовладельцев был расширен на 26% в обе стороны. Для общественного транспорта он изменился на 17,8%. Так Центробанк планировал сдержать повышение цен на полисы ОСАГО при дорожающих запчастях.