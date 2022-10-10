Половина Белгородской области переходит на дистанционное обучение — это вопрос безопасности

Школы, колледжи и вузы в части Белгородской области распоряжением губернатора переходят на дистанционный режим обучения. В детских садах будут работать дежурные группы.

О решении губернатор региона Вячеслав Гладков пишет 10 октября. На дистанционное обучение переходят шесть районов, четыре городских округа и сам Белгород — это примерно половина всей области. Меры приняты минимум на две недели.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого», — добавил Гладков в своем телеграм-канале.