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    Половина Белгородской области переходит на дистанционное обучение — это вопрос безопасности

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    Школы, колледжи и вузы в части Белгородской области распоряжением губернатора переходят на дистанционный режим обучения. В детских садах будут работать дежурные группы.

    О решении губернатор региона Вячеслав Гладков пишет 10 октября. На дистанционное обучение переходят шесть районов, четыре городских округа и сам Белгород — это примерно половина всей области. Меры приняты минимум на две недели.

    «Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого», — добавил Гладков в своем телеграм-канале.

    После обстрелов со стороны украинской границы 10 октября Гладков сообщил о разрушениях. Погибла минимум одна женщина.

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