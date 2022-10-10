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    Перелётные птицы на Финском заливе греются под яркими лучами солнца

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    Перелётные птицы, остановившиеся на Финском заливе, греются под лучами яркого солнца и не спешат улетать. Даже циклон Zydrane, принёсший непогоду, не заставил их покинуть насиженные места.

    «Обильная кормовая база и хорошее укрытие от волн и ветра позволяют пернатым оставаться на Комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений», — рассказали 10 октября в Telegram-канале дирекции КЗС.

    Официальный канал дирекции КЗС

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что 11 октября в середине дня придёт холодный атмосферный фронт, а вместе с ним — сильный южный ветер и небольшие дожди. Тем не менее в течение недели ниже +10 градусов температура не опустится. Осадков тоже немного, умеренные дожди вероятнее к выходным дням.

    © Фонтанка.Ру

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