Перелётные птицы на Финском заливе греются под яркими лучами солнца

Перелётные птицы, остановившиеся на Финском заливе, греются под лучами яркого солнца и не спешат улетать. Даже циклон Zydrane, принёсший непогоду, не заставил их покинуть насиженные места.
«Обильная кормовая база и хорошее укрытие от волн и ветра позволяют пернатым оставаться на Комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений», — рассказали 10 октября в Telegram-канале дирекции КЗС.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что 11 октября в середине дня придёт холодный атмосферный фронт, а вместе с ним — сильный южный ветер и небольшие дожди. Тем не менее в течение недели ниже +10 градусов температура не опустится. Осадков тоже немного, умеренные дожди вероятнее к выходным дням.