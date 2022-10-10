Перелётные птицы на Финском заливе греются под яркими лучами солнца

Перелётные птицы, остановившиеся на Финском заливе, греются под лучами яркого солнца и не спешат улетать. Даже циклон Zydrane, принёсший непогоду, не заставил их покинуть насиженные места.

«Обильная кормовая база и хорошее укрытие от волн и ветра позволяют пернатым оставаться на Комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений», — рассказали 10 октября в Telegram-канале дирекции КЗС.