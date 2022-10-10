Циклон в Петербурге подпортит погоду. На следующие выходные надеяться не стоит

Новая неделя в Петербурге будет довольно тёплой, сильных дождей не ожидается. Прогноз погоды на ближайшие дни дал главный синоптик города Александр Колесов 10 октября. Свой пост в телеграм-канале он снабдил фотографией птиц в небе.

«Хотя птицы активно улетают на юг, в Санкт-Петербурге сегодня очередной отличный день с сухой и солнечной погодой. Антициклон устойчиво стоит южнее Ленинградской области, но только сегодня, завтра уже понижение атмосферного давления», — рассказывает Колесов.

По его словам, завтра в середине дня придёт холодный атмосферный фронт, а вместе с ним — сильный южный ветер и небольшие дожди.

«Температура воздуха после прохождения атмосферного фронта немного понизится, но все равно днем в Санкт-Петербурге еще будет относительно тепло, и в течение недели ниже +10 гр. температура не опустится. Осадков тоже не много, умеренные дожди вероятнее к выходным дням», — предупреждает синоптик.



В выходные погода порадовала петербуржцев золотыми красками — фоторепортаж смотрите на «Фонтанке». Сегодня есть шанс повторить прогулки по сухим листьям.

