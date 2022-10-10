Ловите солнечные лучи, на это есть один день. Температура в Петербурге выше нормы

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 октября в городе будет без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, днём поднимется до 12–14.



«Сегодня Северная столица на периферии антициклона. В такой ситуации при переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

