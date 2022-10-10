Ловите солнечные лучи, на это есть один день. Температура в Петербурге выше нормы

Новая неделя начинается в Петербурге с хорошей погоды.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 октября в городе будет без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, днём поднимется до 12–14.
«Сегодня Северная столица на периферии антициклона. В такой ситуации при переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, температурные значения в Петербурге и Ленобласти (в области — 10–15 градусов) на 2–3 градуса превышают климатическую норму. Атмосферное давление тоже выше нормы — 766 мм рт. ст., оно сегодня почти не изменится.
По прогнозу «Яндекса», сегодняшний день может стать самым тёплым 10 октября за 15 лет наблюдений. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 3 до 12 градусов в течение суток. Самое холодное 10 октября выдалось в 1965 году, минус 2 днём, а самое тёплое — в 1991 году, плюс 17.
Во вторник, по данным СЗ УГМС, станет на пару градусов прохладнее, возможны небольшие дожди. А в среду днём — снова без существенных осадков.