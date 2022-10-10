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    ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти за сентябрь около 8 млрд рублей ипотеки, что на 20 % больше, чем в августе

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    ВТБ за 9 месяцев 2022 года выдал в Петербурге и Ленинградской области 11,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 66,2 млрд рублей. Из них на сентябрь пришлось около 1,2 тыс. сделок на 8 млрд рублей, что на 20 % больше показателей августа.

    В сентябре более половины ипотечных сделок пришлось на новостройки, из них 450 кредитов на 3,4 млрд рублей пришлось на ипотеку с господдержкой, еще 200 — на «семейную ипотеку», в рамках которой получено 1,6 млрд рублей. Отдельной строкой идут многодетные семьи, которые получают дополнительные льготные условия по собственной ипотечной программе банка — с начала запуска в регионе по ней выдано более 300 млн рублей.

    На готовые объекты было оформлено 40 % жилищных кредитов, оставшиеся — по программе рефинансирования.

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