В Петербурге подсчитали, сколько деревьев переломал ветер за неделю

Сильный ветер ломал деревья в Петербурге вплоть до воскресенья. За неделю непогода лишила город почти сотни деревьев и изрядно намусорила на дорогах.

За неделю с 3 по 9 октября ветер повалил в Петербурге более 90 деревьев, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Больше всего нападало во время шторма с 3 на 4 октября — более 70. За воскресенье, 9 октября, несмотря на порывы в 15 м/c, в Петербурге упало всего два дерева. В то же время на прошедшей неделе в городе стартовал месячник по благоустройству. Работники садово-парковых предприятий высаживают тысячи молодых лип, кленов, берез, яблонь, дубов и елей, а также стригут живые изгороди, ремонтируют ограждения и скамейки, убирают мусор и ухаживают за газонами и дорожками. За неделю городские садовники вывезли со своих территорий более 1600 кубометров мусора.