В Петербурге подсчитали, сколько деревьев переломал ветер за неделю

Сильный ветер ломал деревья в Петербурге вплоть до воскресенья. За неделю непогода лишила город почти сотни деревьев и изрядно намусорила на дорогах.
За неделю с 3 по 9 октября ветер повалил в Петербурге более 90 деревьев, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Больше всего нападало во время шторма с 3 на 4 октября — более 70. За воскресенье, 9 октября, несмотря на порывы в 15 м/c, в Петербурге упало всего два дерева. В то же время на прошедшей неделе в городе стартовал месячник по благоустройству. Работники садово-парковых предприятий высаживают тысячи молодых лип, кленов, берез, яблонь, дубов и елей, а также стригут живые изгороди, ремонтируют ограждения и скамейки, убирают мусор и ухаживают за газонами и дорожками. За неделю городские садовники вывезли со своих территорий более 1600 кубометров мусора.
Добавила непогода работы и дорожным предприятиям, которым пришлось убрать куда больше песка и пыли. За неделю спецтехника собрала с петербургских дорог более 1400 тонн смёта и вывезла на полигон 877 кубометров мусора. Неделей ранее дорожники вывезли 1162 тонны смёта и 844 кубометра мусора. На мытье дорог за прошедшую неделю потратили 35 тысяч кубометров воды и почти 11,5 тысяч литров шампуня.
В понедельник, 10 октября, петербургские улицы убирают 565 машин и 859 дворников, а зеленые зоны — 279 машин и 955 специалистов садово-парковых предприятий. По вопросам уборки улиц и содержания зеленых насаждений можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета: 314–60–13.