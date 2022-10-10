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    Погоня со стрельбой и с выездами на встречку из Петербурга в Кудрово попала на видео

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    Погоня за нарушителем в Невском районе Петербурга и в Кудрово несколько раз попадала в поле зрения камер видеонаблюдения. На роликах, опубликованных в паблике «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте», видно, как лихачит водитель белого автомобиля, например выезжает на встречную полосу и поворачивает с неё налево.

    Жизнь в Кудрово

    Напомним, погоня вечером 9 октября длилась около 25 минут. Она закончилась уже на территории Ленобласти после того, как полицейские выпустили по «КИА» 27 пуль и удалось пробить колёса.

    Молодой водитель, как выяснилось, прав не имеет, машина не его. От освидетельствования он отказался, сообщал «Дорожный инспектор».

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