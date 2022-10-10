На Украине произошла серия взрывов. Что известно на данный момент

На Украине в понедельник, 10 октября, произошла серия взрывов. В некоторых регионах Украины к 13:00 мск начали отменять воздушную тревогу. О произошедшем пишут ТАСС, РИА Новости и Russia Today со ссылками на местные власти, СМИ и очевидцев.

Сейчас воздушная тревога отменена в шести областях — Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской. Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский заявил, что удары были нанесены по энергообъектам на всей территории Украины.