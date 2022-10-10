На Украине произошла серия взрывов. Что известно на данный момент

На Украине в понедельник, 10 октября, произошла серия взрывов. В некоторых регионах Украины к 13:00 мск начали отменять воздушную тревогу. О произошедшем пишут ТАСС, РИА Новости и Russia Today со ссылками на местные власти, СМИ и очевидцев.
Сейчас воздушная тревога отменена в шести областях — Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской. Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский заявил, что удары были нанесены по энергообъектам на всей территории Украины.
В результате произошедшего полностью без воды и электроэнергии остался Харьков, также в городе остановили метрополитен. В Киевской области под удар попала ТЭЦ. Также без света и воды остался Кривой Рог. Как уточняет ТАСС, по всей Украине в ближайшее время могут проходить веерные отключения электроэнергии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц по просьбе Владимира Зеленского соберет срочное заседание G7. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал дополнительную военную поддержку со стороны Евросоюза. Посольство США призвало американцев покинуть Украину, когда это будет безопасно.