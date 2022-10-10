На Украине утром произошла серия взрывов. Что известно на данный момент

На Украине утром 10 октября произошла серия взрывов. О них сообщается в Киеве, Тернополе, Харькове, в Конотопе Сумской области, Днепропетровске, Хмельницком, Ровненской области и во Львове. Также в Одессе сработала система ПВО. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылками на органы власти, очевидцев и украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о воздушной тревоге по всей Украине. «Есть раненые и погибшие», — цитирует его ТАСС.

В Киеве произошел взрыв в центральном — Шевченковском районе. ТАСС пишет о серии взрывов в городе. Киевский метрополитен полностью остановился . Местные власти рассказали о резких перепадах напряжения в электросетях Киевской области. Еще сообщается о взрывах на левом берегу Днепра в Киеве.

Также взрывы раздавались и во Львове. Некоторые районы Тернополя и Львова остались без электричества. Мэр Львова сообщил о подрыве объектов критической инфраструктуры. Взрывы произошли в Харькове. В городе начались перебои с электричеством. Прогремел взрыв и в городе Конотопе Сумской области.



На объектах инфраструктуры Хмельницкого тоже произошли взрывы. В городе нет света и воды. Система ПВО сработала в Одессе, в городе слышны взрывы.



В Харькове взрывы также произошли на объекте энергической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет и отсутствует водоснабжение. О взрывах сообщается в Ровненской области, а также в Днепропетровске.

Из-за поврежденной контактной сети «Украинские железные дороги» предупредили о возможных задержках в движении поездов на западном направлении.

