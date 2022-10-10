    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    766мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98

    Боевые действия на Украине

    На Украине утром произошла серия взрывов. Что известно на данный момент

    8300

    На Украине утром 10 октября произошла серия взрывов. О них сообщается в Киеве, Тернополе, Харькове, в Конотопе Сумской области, Днепропетровске, Хмельницком, Ровненской области и во Львове. Также в Одессе сработала система ПВО. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылками на органы власти, очевидцев и украинские СМИ.

    Автор: «Россия 24»/RuTube

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о воздушной тревоге по всей Украине. «Есть раненые и погибшие», — цитирует его ТАСС.


    В Киеве произошел взрыв в центральном — Шевченковском районе. ТАСС пишет о серии взрывов в городе. Киевский метрополитен полностью остановился. Местные власти рассказали о резких перепадах напряжения в электросетях Киевской области. Еще сообщается о взрывах на левом берегу Днепра в Киеве.

    Автор: «Россия 24»/RuTube

    Также взрывы раздавались и во Львове. Некоторые районы Тернополя и Львова остались без электричества. Мэр Львова сообщил о подрыве объектов критической инфраструктуры. Взрывы произошли в Харькове. В городе начались перебои с электричеством. Прогремел взрыв и в городе Конотопе Сумской области.


    На объектах инфраструктуры Хмельницкого тоже произошли взрывы. В городе нет света и воды. Система ПВО сработала в Одессе, в городе слышны взрывы.


    В Харькове взрывы также произошли на объекте энергической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет и отсутствует водоснабжение. О взрывах сообщается в Ровненской области, а также в Днепропетровске.

    Из-за поврежденной контактной сети «Украинские железные дороги» предупредили о возможных задержках в движении поездов на западном направлении.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close