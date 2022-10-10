МИД Молдавии утверждает, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

Российские ракеты, утверждает МИД Молдавии, нарушили воздушное пространство страны. Глава ведомства Нику Попеску дал распоряжение о срочном вызове посла РФ в Молдавии Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны. Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки», — заявили в МИД Молдавии.