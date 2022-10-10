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    МИД Молдавии утверждает, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

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    Российские ракеты, утверждает МИД Молдавии, нарушили воздушное пространство страны. Глава ведомства Нику Попеску дал распоряжение о срочном вызове посла РФ в Молдавии Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны. Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство.

    «Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки», — заявили в МИД Молдавии.

    Утром в понедельник, 10 октября, на Украине произошла серия взрывов. О них сообщили в Киеве, Тернополе, Харькове, Конотопе, Днепропетровске, Хмельницком и во Львове. «Фонтанка» писала, что известно на данный момент.

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