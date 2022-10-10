На «Скандинавии» разбился неизвестный водитель, а на «Магистральной» погиб неизвестный пешеход

Полиция Ленинградской области устанавливает личности двух человек, погибших в ДТП вечером 9 октября. Во Всеволожском районе грузовик насмерть сбил пешехода, а в Выборгском водитель разбился о дерево.
В 18:50 воскресенья на 93-м километре трассы «Магистральная», у поселка Борисова Грива, 54-летний житель Всеволожского района на грузовом фургоне Ford Transit сбил неизвестного мужчину лет 45 на вид, сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте. По факту произошедшего полиция ведет проверку.
Несколько часов спустя, около одиннадцати вечера, на 176-м километре федеральной трассы «Скандинавия» неизвестный водитель, ехавший на Hyundai Creta со стороны Петербурга, по неустановленной причине съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что машина, на которой он ехал, принадлежит фирме по аренде автомобилей. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.