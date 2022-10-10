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    «Ъ»: Активы шведской Bonava, строившей жилье в Петербурге, выкупает G-Group из Казани

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    Казанская G-Group договорилась о приобретении активов шведского застройщика Bonava в России за 98 млн евро (5,9 млрд руб. согласно текущему курсу). Сделку собираются закрыть после согласования с ФАС и правительственной комиссией. Об этом 10 октября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей сторон.

    Bonava занималась строительством жилья в Петербурге. По оценке Rusland SP, к данным которой обращается издание, земельный банк компании в городе составляет 12,7 га, а построить можно около 160 тыс. кв. м.

    Отметим, в марте застройщик Bonava объявил о прекращении работы в стране из-за военного конфликта на Украине, а затем начал поиск покупателей бизнеса. Крупный владелец застройщика — шведская инвесткомпания Nordstjernan. Из-за закрытия бизнеса в РФ она потеряет до 300 млн шведских крон (приблизительно 1,7 млрд руб.).

    По словам собеседника медиа, сделка с G-Group заключена по цене ниже изначального предложения. Скидка составляет около 20 %.

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