«Ъ»: Активы шведской Bonava, строившей жилье в Петербурге, выкупает G-Group из Казани

Казанская G-Group договорилась о приобретении активов шведского застройщика Bonava в России за 98 млн евро (5,9 млрд руб. согласно текущему курсу). Сделку собираются закрыть после согласования с ФАС и правительственной комиссией. Об этом 10 октября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей сторон.



Bonava занималась строительством жилья в Петербурге. По оценке Rusland SP, к данным которой обращается издание, земельный банк компании в городе составляет 12,7 га, а построить можно около 160 тыс. кв. м.

